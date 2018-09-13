Петров и Боширов заявили, что британские власти сломали им жизнь

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что британские власти "перевернули их жизнь вверх дном".

"А как бы вы выглядели? <…> Когда вашу жизнь так раз — и перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали", — ответил Боширов на замечание, что он выглядит напряженным.

Накануне журналист побеседовала с мужчинами, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери. Петров и Боширов сами вышли на Симоньян, позвонив на мобильный.

Мужчины подтвердили, что это их настоящие имена, и признали, что на опубликованных Лондоном фото — они. Петров и Боширов рассказали, что ездили в Британию, "чтобы оторваться, это не была бизнес-поездка".

"Четвертого числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Целенаправленно хотели посетить Олд Сарум и собор. Решили завершить это дело четвертого числа", — отметил Петров.

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

"Может, и проходили мимо, может,и не проходили, я не знаю", — добавил Боширов.

Съемки интервью

Симоньян рассказала, что Петров и Боширов отказались беседовать в студии или многолюдном месте.

"Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)", — написала она в Telegram-канале.

По словам главного редактора, мужчины "отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам "копать дальше".

"Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали "ту самую" куртку. Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью. Один курит, другой не курит", — добавила она.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".