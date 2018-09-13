Экс-министр экономики Украины назвал условие для "разгрома России в пыль"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что НАТО бы "давно разгромила Россию в пыль", если бы у нее не было ядерного оружия. Так он прокомментировал учения "Восток-2018".

В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что маневры нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

"Они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — сказал Суслов.

Риск оказаться в изоляции

Как считает политолог Олег Онопко, киевским политикам надо прекратить такие спекуляции, иначе страна рискует оказаться в международной изоляции.

"Подобные заявления стали традицией для украинского политикума, причем как для непосредственно политических деятелей, так и для высшего командования украинских вооруженных сил", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, подобные выпады вызывает озабоченность и у соседей Украины, в том числе и из-за конфликта на Донбассе, и у США и Великобритании, которые ранее гарантировали безопасность страны.

"Восток-2018"

"Украинское руководство настаивает на том, что отказ от ядерного оружия был ошибкой. Но вместе с тем, очевидно, что наличие такого оружия у Украины или отсутствие такого оружия у РФ стало бы катастрофой не только для Европы, но и для мира в целом", — заключил эксперт.

Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они стали самыми масштабными за последние 37 лет. В них принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии.

Также в учениях задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.