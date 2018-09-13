Политолог: Украина рискует оказаться в международной изоляции

На Украине назвали условие, при котором Россию "разгромили бы в пыль". Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что киевским политикам стоило бы прекратить подобные выпады - спекуляции вокруг "ядерного статуса Украины" приведут лишь к одному.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль", если у нее не будет ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя маневры "Восток-2018".

По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще: НАТО бы ее давно разгромила в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — сказал Суслов.

Политолог Олег Онопко считает, что киевским политикам стоило бы прекратить такие спекуляции, иначе страна рискует оказаться в международной изоляции. Таким мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Подобные заявления стали традицией для украинского политикума, причем как для непосредственно политических деятелей, так и для высшего командования украинских вооруженных сил. Это затянувшаяся спекуляция, которая уже начинает раздражать. Она вызывает озабоченность не только у соседей Украины, которые ощущают угрозу, исходящую от конфликта на Донбассе и внешней политики Украины. Недовольны и те страны, которые когда-то гарантировали безопасность Украины, в том числе и США, и Великобритания. Украинское руководство настаивает на том, что отказ от ядерного оружия был ошибкой. Но вместе с тем, очевидно, что наличие такого оружия у Украины или отсутствие такого оружия у РФ стало бы катастрофой не только для Европы, но и для мира в целом. В этом ключе дальнейшие спекуляции по поводу ядерного статуса Украины могут привести только к наращиванию настороженного отношения мировых политиков к украинскому режиму. И если они не прекратятся, Украина может оказаться в международной изоляции", — сказал Олег Онопко.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября. Это крупнейшие мероприятия по подготовке вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них участвуют войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.