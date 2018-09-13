Сотрудничество России с КНДР требует переговоров, заявили в Совфеде

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Возможное экономическое сотрудничество России и КНДР – предмет переговоров и экспертных оценок, эту работу нужно проводить, соблюдая требования и решения Совета безопасности ООН, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Полагаю, что предмет возможного экономического взаимодействия с Северной Кореей — это предмет переговоров, экспертных оценок по линии министерств экономического блока, представителей российского бизнеса. Это та работа, которую возможно проводить только при соблюдении тех требований и решений Совета безопасности ООН, которые накладывают и на нашу страну определенные требования и ограничения", — сказал Мезенцев, отвечая на вопрос, в каких сферах экономики Россия могла бы активизировать сотрудничество с Пхеньяном.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.