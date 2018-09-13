В Казахстане грузовой поезд столкнулся с "Камазом"

АЛМА-АТА, 13 сен – РИА Новости. Грузовой железнодорожный состав сообщением "Атырау-Астрахань" столкнулся в Атырауской области Казахстана с машиной КамАЗ, водитель грузовика госпитализирован, сообщила в четверг пресс-служба областного департамента по ЧС.

По данным ведомства, авария произошла в среду на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде.

"В результате происшествия водитель автомобиля КамАЗ 1969 года рождения с различными травмами госпитализирован в районную больницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Грузовой поезд отбуксирован на станцию Аккистау. Происшествие на движение других поездов не повлияло.