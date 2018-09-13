Путин принял приглашение главы КНР на саммит "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Россию на Восточный экономический форум пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие во втором саммите "Один пояс, один путь" в 2019 году, российский лидер принял приглашение, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Путина приехать в Китай в следующем году для участия во втором саммите инициативы международного сотрудничества "Один пояс, один путь", — заявил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.

Он подчеркнул, что "президент России Владимир Путин сразу же с удовольствием принял приглашение".

Первый саммит прошёл в Пекине в мае 2017 года.