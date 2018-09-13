Абэ изложил подход к заключению мирного договора с Россией

ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. России и Японии для продвижения по проблеме мирного договора нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" и понять, что сотрудничество "принесет большие результаты и обогатит жизнь", заявил японский премьер Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда (для решения территориального вопроса и заключения мирного договора). Я хочу добиться прогресса, чтобы обе страны пришли к общему пониманию того, что сотрудничество России и Японии даст большие результаты и сделает жизнь богаче. Я твердо решил продвинуться вперед, сломав скорлупу взаимной подозрительности", — цитирует премьера агентство Киодо

О плане экономического сотрудничества из восьми пунктов Абэ сказал, что продвинулся "от проектов на бумаге к конкретной форме", и выразил намерение "для придания импульса японо-российским экономическим отношениям создать (благоприятную) среду для бизнеса".

Агентство также передает, не приводя цитат, что Абэ дал понять, что продвижение к заключению мирного договора потребует времени. Таким образом, по мнению агентства, очевидно расхождение позиции японского премьера с предложением президента России Владимира Путина заключить мирный договор до конца года.

В то же время, обращает внимание агентство, из уст премьера не прозвучала и традиционная позиция японского правительства о том, что сначала необходимо добиться решения вопроса о принадлежности четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, и лишь после этого станет возможным заключение мирного договора.

Отвечая на вопрос РИА Новости, касался ли Абэ на встрече с предпринимателями предложения Путина заключить мирный договор, президент компании Japan Pipeline Development & Operation Хидэо Огава сказал, что вопрос слишком деликатный.

"Поскольку это чрезвычайно деликатный вопрос, мы, насколько это возможно, не касаемся его", — сказал он.

Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма в свою очередь не стал раскрывать содержание встречи с Абэ, сославшись на то, что она была закрытой.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.