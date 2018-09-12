В Астане шестилетний мальчик протащил двухтонный автомобиль на 20 метров

АСТАНА, 12 сен — РИА Новости. Шестилетний житель Астаны по имени Бекмансур, выступая на Дне здоровья в Акмолинской области, 20 метров протащил легковой автомобиль, полный пассажиров, сообщает Sputnik Казахстан.

Как отмечает агентство, своей силой, упорством и физической подготовкой мальчик очень удивил присутствующих на празднике, а потому все действо, продолжавшееся около минуты, сопровождалось аплодисментами и возгласами одобрения.

За упорство и победу над собой Бекмансура наградили золотой медалью чемпиона и кубком.

"Несмотря на то, что он совсем маленький, Бекмансур — настоящий батыр. Я им очень горжусь. Я, как его дядя, очень рад первой победе юного батыра, живущего в Астане", — написал на своей странице в Facebook пользователь Amir Makhmet.

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