"Похоронили" Шария: блогер уличил украинские СМИ во лжи о России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Блогер Анатолий Шарий упрекнул украинских журналистов в распространении фейковых новостей о его "убийстве" и лживых обвинений в адрес российских представителей в ОБСЕ.

Ранее украинские СМИ растиражировали сообщение исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, обвинившей представителей российской делегации в ОБСЕ во "лжи". Романюк заявила, что на заседании организации россияне потребовали наказать Украину за убийство Анатолия Шария, перепутав его с погибшим в 2016 году Павлом Шереметом.

Блогер отметил, что украинские журналисты распространили "обвинение" Романюк, не удосужившись проверить информацию. В действительности оговорку про Шария допустил переводчик, а не представитель российской делегации.

"Переводчик ошибся, он запнулся <…>. Это не вина его: это нормально, когда человек быстро говорит, а россиянин очень быстро говорил на английском языке", — объяснил он.

Шарий счел ироничным, что украинские СМИ распространяют дезинформацию, при том, что Киев якобы выступает за борьбу с "российской пропагандой" и "фейками".

"И эта делегация (делегация Украины — Прим.ред.) приехала в ОБСЕ для того, чтобы рассказать, как надо бороться с фейковой информацией и насколько фейк-ньюс опасны. <…> Таким образом, они запустили великолепнейший фейк", — резюмировал блогер.

В июле 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным полиции, причиной инцидента стало заложенное в автомобиль взрывное устройство. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.