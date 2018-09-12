Лондон по-прежнему считает подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила РИА Новости, что британская сторона по-прежнему убеждена, что подозреваемые по делу Скрипалей являются офицерами российской военной разведки, несмотря на заявление российского президента.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что российская сторона нашла двух подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей", и предложил им объявиться и поговорить со СМИ. Путин также заявил в среду, что речь идет о гражданских лицах, и что "ничего там особенно криминального нет".

"Премьер-министр на прошлой неделе очень четко изложила позицию. Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как основных подозреваемых, они являются офицерами российской военной разведки, ГРУ, применившими незаконное химическое вещество на территории нашей страны. Эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", — сказала РИА Новости представитель офиса британского премьера.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но их реакция свелась к запутыванию вопроса и лжи", — отметила собеседница агентства.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.