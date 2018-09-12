Британия не направила запросы России о "подозреваемых" по делу Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лондон так и не направил каких-либо запросов РФ о "подозреваемых" по делу Скрипалей, власти России не предпринимали никаких действий в отношении этих россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, от Лондона не было никаких запросов. И в отношении этих лиц не совершалось никаких действий, была проверена просто информация", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступал ли в отношении "подозреваемых" по делу Скрипалей запрос из Великобритании.

Ранее Путин сообщил, что российская сторона нашла двух подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.