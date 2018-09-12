Путин призвал "отравителей" Скрипалей выступить в СМИ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что власти России установили личности двух мужчин, которых в Великобритании обвинили в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал Путин, уточнив, что это гражданские лица.

Президент выразил надежду, что в скором времени они выйдут на контакт со СМИ и "сами все расскажут".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — сказал Путин.

В Скотланд-Ярде отказались прокомментировать РИА Новости заявление российского президента о выяснении личностей двоих подозреваемых.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

"Организаторы отравления пытались влиять на выборы в России"

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин уверен, что организаторы отравления Скрипалей в Великобритании пытались повлиять на исход президентских выборов в России, прошедших в марте.

По его словам, британская сторона утверждает, что покушение на Скрипалей было выгодно России, так как якобы укладывается в политику по уничтожению предателей.

"Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет. <…> Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на все это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в свое время", — добавил Шульгин в интервью Ruptly.

Он выразил уверенность, что встреча со СМИ людей, которых подозревают британские спецслужбы, станет полезной и докажет непричастность России к инциденту в Солсбери.

"Я думаю, это будет очень полезно, когда эти люди, которых мы нашли, встретятся с прессой. Они все расскажут, расставят все на свои места. Это будет лишним доказательством надуманности всех обвинений, которые выдвигает против нас Великобритания", — заключил Шульгин.