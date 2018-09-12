Политолог: у нас будет новый повод посмеяться над "британскими фантастами"

Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ. Президент заявил, что Москве известны их личности. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация.

Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых по делу Скрипалей.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", – сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут". "Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", – заключил Путин.

Полиция Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости заявление российского президента. "Мы не будем это комментировать", – заявил представитель Скотланд-Ярда.

В эфире радио Sputnik директор Международного института Новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что от британских властей какой-либо реакции так и не последует.

"Поскольку вся эта история, придуманная британскими писателями-фантастами, к реальности отношения не имеет, то Британия, соответственно, не будет реагировать. Мы в очередной раз посмеемся, а они будут продолжать гнуть свою упрямую линию, выдумывая вновь объяснения своему русофобству и всем недружественным шагам в отношении нас. Прикрывая тем самым истинные причины своих действий", – сказал Алексей Мартынов.

По его словам, истинные причины заключаются в традиционной для британского истеблишмента ненавистнической позиции в отношении России.

"Она связана с принципиально разными подходами к имперской политике. Россия, присоединяя земли и являясь до сих пор самой большой страной в мире, о людях всегда заботилась: учила, лечила, развивала. Британия же, присоединяя войной территории, с жестокостью присваивала все возможные ресурсы своих колоний и уничтожала целые народы. И это продолжается, несмотря на то, что уже нет Британской империи. Существует островное государство, которое теперь даже не член Европейского союза. Но вот эти фантомные боли, которые отголосками звучат в британской патриотической песне: "Правь, Британия, морями…", дают о себе знать. Это уже своего рода шизофрения. Реальность уже другая, а они живут в прошлом", – отметил политолог.

По утверждению Лондона, в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

На прошлой неделе Лондон распространил фотографии двух человек, которых подозревает в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. Как утверждают британские правоохранители, они являются "офицерами ГРУ". Великобритания назвала фамилии "подозреваемых" – Александр Петров и Руслан Боширов, указав, что имена ненастоящие.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят. В МИД также подчеркнули, что следствие по таким делам требует взаимодействия правоохранителей обеих стран. Позже Генпрокуратура России заявила о готовности взаимодействовать с коллегами из Великобритании по данному инциденту.

Между тем, как удалось выяснить RT, один из обвиненных в отравлении Скрипалей вел бизнес на Украине, имел судимость и не мог иметь никакого отношения к спецслужбам.