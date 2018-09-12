В МИД рассказали, как будет идти диалог по мирному договору с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Диалог по мирному договору с Японией будет вестись в существующем режиме на уровне замминистров, новых форматов не надо, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Нет, у нас есть устоявшийся канал диалога, и мы продолжим его на уровне заместителей министров иностранных дел", — сказал Моргулов РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли создавать новый формат.

"В рамках этого существующего канала мы будем обсуждать предложение президента России", — добавил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.