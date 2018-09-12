Абэ рассказал, что в Японии к 2020 году могут появиться летающие автомобили

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил российскую молодежь в Японию, где, по его словам, в 2020 году могут появиться летающие автомобили.
"Сейчас в Японии начинается новая эпоха, благодаря новому поколению жителей нашей страны, а также благодаря тем людям, которые приезжают к нам со всего мира", — добавил он.
Абэ пригласил российскую молодежь в Японию. "Живите, учитесь, работайте и создавайте новую Японию вместе с ее жителями", — пригласил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.