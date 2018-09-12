Петербургские компании хотят достроить ГЭС в Республике Сербской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Компании из Санкт-Петербурга могут принять участие в строительстве каскада из четырех ГЭС на реке Врбас в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Другая значимая тема в переговорах – предложение Республики Сербской по завершению строительства каскада из четырех ГЭС (по 21 МВт каждая) на реке Врбас. Эту задачу могут выполнить группа компаний "Ракурс" и дочерняя компания "Ракурс-инжиниринг", являющаяся резидентом особой экономической зоны в Санкт-Петербурге, и Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева в составе консорциума или при другой форме работы. Строительные мощности есть в Республике Сербской, что позволит снизить издержки на проект. Считаем это перспективным проектом, который будем внимательно обсуждать", — сказал он в преддверии визита в Республику Сербскую.

Губернатор Петербурга отметил, что в рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве между компанией "Ракурс" и министерством промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской.

В ближайшие дни делегация Санкт-Петербурга во главе с Полтавченко посетит Республику Сербскую. В рамках визита планируется обсудить сотрудничество с руководством Республики Сербской, запланирована встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов, посещение гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка, Народной и университетской библиотеки. Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, энергетики, туризма и культуры.