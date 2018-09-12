Антитеррористические спецсредства могут поставить из Петербурга в БиГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Петербургская компания может поставить в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины спецсредства, применение которых возможно в антитеррористических целях, сообщил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"В данном случае речь идет о поставках в Республику Сербскую продукции петербургского предприятия "НПО специальных материалов", которое выпускает спецсредства, применение которых возможно в антитеррористических целях, в том числе средства защиты от взрывов, противотаранные устройства, обмундирование и так далее. Заинтересованность в налаживании поставок подтвердил министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач в ходе его визита в Санкт-Петербург в декабре 2017 года", — рассказал губернатор в преддверии визита в Республику Сербскую.

Он отметил, что Петербург с Республикой Сербской "связывают долгие и по-настоящему доверительные отношения".

Стороны в рамках визита петербургской делегации намерены также обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, энергетики, туризма и культуры.

"Высокий уровень взаимопонимания обуславливает широту имеющихся контактов и их результативность, таким образом превращая хорошее взаимное расположение в совершенно конкретное материальное выражение, выгодное для обеих сторон. Поддержание постоянного диалога с Республикой Сербской и лично с ее президентом Милорадом Додиком позволяет нам максимально эффективно выстраивать взаимодействие", — отметил Полтавченко.

В ближайшие дни делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором посетит Республику Сербскую. В рамках визита планируется обсудить сотрудничество с руководством Республики Сербской, запланирована встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов, посещение гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка, а также Народной и университетской библиотеки Республики Сербской.