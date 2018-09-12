Гидра ИГ*. Русскоязычные исламисты устраивают теракты в Европе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Разгром "Исламского государства"* в Сирии и Ираке — победа над структурой организации, но не ее идеологией. Террористический центр постепенно смещается в Центральную Азию — подпольные ячейки из этого региона стоят за терактами в Европе и США. В чем причина такой живучести исламистов, разбиралось РИА Новости.

Все дороги ведут в Нурек

В конце июля в Даргинском районе Таджикистана погибли четверо иностранных велотуристов: на них совершили наезд автомобилем, добивали ножами. То, что это теракт, сомнений не вызывало. Ответственность на себя взяло ИГ*. Однако в Душанбе это признание проигнорировали и возложили вину на запрещенную в стране Партию исламского возрождения. Одного из уцелевших террористов допросили. В Нуреке, откуда родом преступники, провели обыски и аресты. По словам российской путешественницы Марии Березиной, которая находилась тогда неподалеку, арестовали более двух сотен человек. Правоохранительные органы объяснили местным жителям, что все задержанные за несколько дней до нападения общались с террористами.

"После теракта я как-то зашла с другом на рынок в Нуреке. Пока отоваривалась, он попросил закурить у группы молодых людей, которые стояли у центрального входа. Торговцы на рынке его отругали. Они объяснили, что это религиозные фанатики и лучше держаться от них подальше", — рассказывает РИА Новости Мария. В то же время она не ощущала особой угрозы, чувствовала себя в безопасности.

Однако предостережения жителей Нурека связаны не только с недавним нападением на иностранных туристов. Подозрения, что в городе орудуют подпольные исламистские ячейки, возникли еще три года назад. Тогда на центральной площади неизвестные вывесили черный флаг ИГ*. Организаторов акции нашли по горячим следам. Все — местные жители в возрасте от 20 до 40 лет, присягнувшие на верность группировке. Но власти, как и в ситуации с туристами, заявили, что это дело рук радикальной таджикской оппозиции.

Весной прошлого года грузовик на большой скорости въехал в толпу в центре Стокгольма. Водитель, получив небольшие ранения, пытался бежать из города, но его задержали. Им оказался Рахмат Акилов, гражданин Узбекистана, уже несколько лет проживающий в столице Швеции. На допросе он признался, что выполнял задание наставников из ИГ* — Абу Усамы Нораки, Абу Довуда и Абу Фотима. Имя Нораки (допустимое написание — Нураки, Нуреки) навело следствие на мысль, что главный организатор теракта родом из таджикского Нурека.

Еще через четыре месяца Абу Усама Нораки появился в сводках спецслужб России — в Москве предотвратили теракты в метро и торговых центрах. ФСБ задержала трех его сообщников, также граждан стран Центральной Азии.

Подельник Нораки Абу Довуд, замешанный в организации стокгольмского теракта, — выходец из Таджикистана. В ИГ* — с 2014 года. Наехавший на стокгольмцев террорист заявил, что его "учителя" руководили операцией из Сирии и Афганистана. Все они объявлены в международный розыск.

Собеседник РИА Новости в Таджикистане, изучающий подпольные исламистские группировки в Центральной Азии, считает, что наезд на велосипедистов, теракт в Стокгольме, предотвращенные взрывы в московском метро — звенья одной цепи. "После каждого теракта, за которым стоят выходцы из Таджикистана, власти проводят по всей республике рейды и задерживают тех, кто контактировал с террористами. Регулярно это происходит в Нуреке. Видимо, там действует подпольная исламистская ячейка", — полагает эксперт, не исключая, что сами главари находятся за пределами республики.

Из русскоязычной интеллигенции — в радикалы

Опрошенные РИА Новости жители Нурека и других таджикских городов пока не ощущают серьезных угроз со стороны исламистов. Многие объясняют это тем, что в стране усилены меры безопасности. К тому же еще с советских времен этот город был одним из промышленных центров, где преобладала таджикская интеллигенция. Но после распада СССР промышленность встала.

"Крупные предприятия в моногородах, включая Нурек, были градообразующими. Их остановка привела к массовой безработице. Люди, считавшие себя советской интеллигенцией, оказались не у дел. Многие ударились в религию. Молодежь тоже остро ощущает кризис идентичности", — объясняет Рустам Азизи, заместитель директора Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан.

Этот центр помогает адаптироваться вернувшимся из Сирии и Ирака и осознавшим порочность идеологии ИГ*. Пообщавшись с молодежью, испытавшей влияние исламистов, Азизи опровергает стереотип о том, что в ряды группировки вступают необразованные люди. По его наблюдениям, большинство завербованных — русскоязычные. И почти у всех высшее образование.

"В наш центр недавно обратился парень, вернувшийся с Ближнего Востока. Он учился в Национальном университете, был одним из лучших студентов. У него интеллигентная русскоязычная семья. Но он чувствовал себя маргиналом, необразованные сверстники были ему неинтересны, он обратился к религии и примкнул к радикалам", — продолжает Азизи.

Однако социолог Алла Куватова, преподаватель Российско-таджикского университета, не согласна с тем, что в таджикских моногородах молодежь более религиозна, чем в столице. Она призывает не преувеличивать угрозу радикализации. "Увлечение религией — это тенденция, которая берет начало в 1990-х. Уходя в ислам, многие не вполне понимают, что такое быть мусульманином. Но религия — это модно. Недавно среди таджикской молодежи проводили опрос и выяснили, что самая популярная книга — Коран. Посещать мечеть тоже модно. Преподаватели вузов следят, чтобы студенты в священную для мусульман пятницу были на лекциях, а не в мечети. Но студенты как раз менее подвержены чрезмерному влиянию религии", — говорит РИА Новости Куватова.

Вербовка молодежи в ряды исламистских организаций происходит в основном через социальные сети и мессенджеры. Поэтому после наезда на туристов по всему Таджикистану ограничили доступ к этим интернет-ресурсам. Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана, специалист по исламистским организациям, не видит смысла в блокировке Сети. "Идеология ИГ* сейчас доступна везде. Кроме интернета, исламисты массово распространяют инструкции, печатают литературу. Там они пишут, что не нужно ждать подходящих условий для создания халифата, надо действовать здесь и сейчас. Отсюда тактика одиночного террора. Идеология ИГ* превращается в субкультуру. Их ячейки в Центральной Азии действуют по сетевому принципу и организационно не связаны между собой".

Поехал на заработки — стал исламистом

Теракты в Европе, США и России нередко совершают выходцы не только из Таджикистана, но и других стран Центральной Азии. В январе прошлого года гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов напал на людей в ночном клубе Reina в Стамбуле. Через три месяца террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга. По национальности он был узбеком, но родился и вырос в киргизском городе Ош. Помимо гражданства Киргизии, у него был и российский паспорт. А в ноябре перебравшийся в США гражданин Узбекистана Сайфулла Саипов угнал фургон и наехал на пешеходов в Нью-Йорке.

Ответственность за все эти резонансные теракты взяло на себя ИГ*. Сами преступники говорили, что действовали по наставлению "учителей". После разгрома основных структур группировки в Сирии и Ираке сложно сказать, сколько в ее рядах выходцев из Центральной Азии. По данным за предыдущие годы, их численность достигала пяти тысяч. Эксперты считают эти цифры заниженными.

"Граждан Центральной Азии вербуют чаще не на родине, где власти жестко это пресекают, а за границей. Главный канал — трудовая миграция. В странах, куда едут на заработки, мигранты попадают в трансисламскую среду. Начинают общаться с радикалами, и те внушают им, что окружение несправедливо, а истина — в ИГ*", — говорит Хурсанд Хуррамов, глава молодежного аналитического центра "Восток" в Душанбе.

Эксперт полагает, что первопричину интереса молодежи к исламизму следует искать не столько в религии, сколько в социально-экономических и политических условиях. "Нельзя победить фанатичный ислам оружием или бомбами. Важно менять восприятие религии, решать экономические проблемы, создавать внятную, адекватную времени идеологию. Пока же во многих странах, где вербуются боевики ИГ*, борются со следствием проблемы, но не с причиной", — подчеркивает аналитик.

С ним согласны и другие эксперты, опрошенные РИА Новости. Все сходятся в том, что если не решить проблему немногочисленного террористического подполья сейчас, то даже после окончательной победы над ИГ* в Сирии группировка возродится в других регионах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.