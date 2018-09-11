МИД Франции выступил в поддержку МУС после заявления Болтона

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать беспрепятственно, независимо и беспристрастно, согласно Римскому статуту, заявил представитель французского МИД.

Заявление было сделано в ответ на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан.

Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане. По его словам, США не будут сотрудничать с МУС, не будут помогать суду и не присоединятся к нему. Кроме того, Вашингтон рассмотрит возможность принятия в Совбезе ООН мер, ограничивающих полномочия суда, в частности, в вопросе юрисдикции над американцами.

"Франция со своими европейскими партнерами поддерживает Международный уголовный суд как своим бюджетным взносом, так и на уровне сотрудничества с ним", — сказал на брифинге представитель французского ведомства.

По его словам, создание Международного уголовного суда для привлечения к ответственности лиц, ответственных за наиболее серьезные преступления, является важным шагом в борьбе с безнаказанностью.

"Суд должен иметь возможность осуществлять свою деятельность без помех, независимо и беспристрастно, в рамках правовой базы, определенной Римским статутом", — подчеркнул он.