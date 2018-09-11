Экс-депутата Рады заподозрили в призывах к изменению границ Украины

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Украинская прокуратура заподозрила бывшего депутата Верховной рады Игоря Маркова в публичных призывах к изменению границ территории Украины, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Как указано на сайте прокуратуры в Одесской области, Марков подозревается в том, что в 2014-2017 годах неоднократно, пользуясь прямыми эфирами телеканалов и собственным каналом в YоuTube, сначала в Одессе, потом в Донбассе и Москве публично высказывался об изменении границ территории Украины, а также поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Прокуратура утверждает, что в его публичных выступлениях и обращениях содержатся призывы к совершению террористического акта, разжиганию национальной ненависти, унижению национальной чести и достоинства, оскорблению чувств граждан.
"Сейчас решается вопрос о проведении в отношении указанного лица специального (заочного) расследования", — сообщили в ведомстве.
Ранее на Украине Маркова обвиняли в преступлении, предусмотренном статьей "Хулиганство с нанесением телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины. В октябре 2013 года он был задержан по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в мае 2007 года. Речь идет о событиях, когда у Одесской областной администрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине II. Политик был помещен в СИЗО, где провел несколько месяцев.
После смены власти в Киеве в феврале 2014 года суд освободил Маркова из-под стражи в связи с восстановлением в должности депутата. Тем не менее, в конце 2014 года МВД снова объявило Маркова в розыск. Из поля зрения украинских правоохранителей он исчез 4 ноября 2014 года. Позже его задержали в Италии по запросу Киева, однако в итоге украинским правоохранителям отказали в его экстрадиции.