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В Совфеде прокомментировали заявления США о Международном уголовном суде

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкФлаг США. Архивное фотоФлаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Санкции США против судей Гаагского трибунала — это санкции против системы международного права, мировое сообщество должно выступить против такой практики, заявил РИА Новости во вторник глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда, если тот продолжит расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане или союзников США в других странах.

"Несмотря на то что американская санкционная риторика стала уже для всех привычной, заявление о введении санкций против судей Международного уголовного суда и других лиц, причастных к расследованию военных преступлений США в Афганистане, — это кульминация американского антагонизма по отношению к международному праву и цивилизованным средствам разрешения международных противоречий", — сказал сенатор.

По словам Клишаса, заявление США о введении санкций против Гаагского трибунала — "это, по сути, угроза введения санкций против системы международного права". Соединенные Штаты, похоже, уже напрочь забыли, что кроме языка санкций существуют дипломатия и международно-правовые механизмы, отметил он.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
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"К сожалению, мы уже не первый год наблюдаем, как США всячески препятствуют деятельности органов международного расследования и правосудия, направленной на установление и наказание виновных за совершенные американскими военными преступления в Афганистане" – добавил законодатель.

Парламентарий также указал, что, безусловно, вопрос о признании юрисдикции того или иного органа международного правосудия должен самостоятельно разрешаться властями каждого государства, в этом состоит принцип суверенного равенства всех стран, однако, то, что американской стороной был избран язык шантажа и угрозы санкций, — "само по себе уже заставляет усомниться в правовом характере позиции и чистоте намерений США".

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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"Отношение США к международному праву давно и всем хорошо известно, однако попытка занять агрессивную позицию, основанную на санкционных угрозах, не должна остаться без внимания международного сообщества, должна встретить массовое противодействие", — подчеркнул Клишас.

Он также отметил, что "при всей важности ситуации — репутация США в части соблюдения норм международного права — вряд ли пострадает, поскольку она попросту отсутствует". Стоит вспомнить и секретные тюрьмы по всему миру, и пытки, применяемые американскими военными, и абсолютно противоправное преследование граждан иностранных государств, в том числе и граждан России, на своей территории по надуманным основаниям, заключил сенатор.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Юрий Ананасов
Что им остается делать если вся история США, начиная с основания, длинная череда военных преступлений.
12:46
11.09.2018
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