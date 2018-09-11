В Совфеде прокомментировали заявления США о Международном уголовном суде

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Санкции США против судей Гаагского трибунала — это санкции против системы международного права, мировое сообщество должно выступить против такой практики, заявил РИА Новости во вторник глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда, если тот продолжит расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане или союзников США в других странах.

"Несмотря на то что американская санкционная риторика стала уже для всех привычной, заявление о введении санкций против судей Международного уголовного суда и других лиц, причастных к расследованию военных преступлений США в Афганистане, — это кульминация американского антагонизма по отношению к международному праву и цивилизованным средствам разрешения международных противоречий", — сказал сенатор.

По словам Клишаса, заявление США о введении санкций против Гаагского трибунала — "это, по сути, угроза введения санкций против системы международного права". Соединенные Штаты, похоже, уже напрочь забыли, что кроме языка санкций существуют дипломатия и международно-правовые механизмы, отметил он.

"К сожалению, мы уже не первый год наблюдаем, как США всячески препятствуют деятельности органов международного расследования и правосудия, направленной на установление и наказание виновных за совершенные американскими военными преступления в Афганистане" – добавил законодатель.

Парламентарий также указал, что, безусловно, вопрос о признании юрисдикции того или иного органа международного правосудия должен самостоятельно разрешаться властями каждого государства, в этом состоит принцип суверенного равенства всех стран, однако, то, что американской стороной был избран язык шантажа и угрозы санкций, — "само по себе уже заставляет усомниться в правовом характере позиции и чистоте намерений США".

"Отношение США к международному праву давно и всем хорошо известно, однако попытка занять агрессивную позицию, основанную на санкционных угрозах, не должна остаться без внимания международного сообщества, должна встретить массовое противодействие", — подчеркнул Клишас.

Он также отметил, что "при всей важности ситуации — репутация США в части соблюдения норм международного права — вряд ли пострадает, поскольку она попросту отсутствует". Стоит вспомнить и секретные тюрьмы по всему миру, и пытки, применяемые американскими военными, и абсолютно противоправное преследование граждан иностранных государств, в том числе и граждан России, на своей территории по надуманным основаниям, заключил сенатор.