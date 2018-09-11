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США могут ввести санкции против Международного уголовного суда

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© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AP Photo / Mike Corder

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти США предпримут меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтон может ввести санкции против судей МУС.

Дональд Трамп и его личный адвокат Майкл Коэн. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил он.

Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.

Правозащитники критикуют

В свою очередь, Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила Болтона за его высказывания.

"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.

Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут — учредительный документ МУС.

Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Желание США выйти из всех структур

Как считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, Вашингтон давно этого хотел ввести санкции против МУС, потому суд "не всегда послушен его воле и позволяет себе определенную смелость".

"Здесь отражается желание (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа выйти практически из всех структур", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт не исключил, что "и ООН будет развалена".

"Штаты вообще не хотят попадать ни под какой контроль: либо им все подчиняется, либо должно быть ликвидировано", — добавил он.

Пенсионеры. Архивное фото
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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По его мнению, начинается битва: либо Вашингтон будет доминировать, либо будет стараться закрыть те организации, которые против него.

Международный уголовный суд

Международный уголовный суд — первый постоянный международный суд. Его создали на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества.

В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Роман Коломинов
Совсем кукушка съехала
12:27
11.09.2018
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Sergey Nikolayev Nikolayev
Для США, похоже, вообще никакие законы не писаны - что хотят , то и делают. Они ж такие "исключительные"...
12:37
11.09.2018
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