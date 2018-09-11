Мнение: США недовольны, что Международный уголовный суд не всегда послушен

Вашингтон может ввести санкции против судей Международного уголовного суда, заявляют в Белом доме. В эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин высказал мнение, что США признают только подчинение международных структур.

Власти США примут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и могут ввести санкции против судей МУС, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне. Он уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.

Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).

"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд – это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.

Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут – учредительный документ МУС.

В планах Вашингтона – не сотрудничество, а подчинение, считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Вашингтон давно этого хотел (ввести санкции против МУС – ред.), поскольку МУС не всегда послушен его воле и позволяет себе определенную смелость. Здесь отражается желание (президента США Дональда) Трампа выйти практически из всех структур. Не исключаю того, что и ООН будет развалена, поскольку Штаты вообще не хотят попадать ни под какой контроль: либо им все подчиняется, либо должно быть ликвидировано. По сути, идет полная ревизия Ялтинско-Потсдамской системы, которая сложилась после Второй мировой войны, – ее уже не будет. Идет и отмена Бреттон-Вудской системы по расчетам в долларах (расчеты уже переходят на золото или на другие валюты). Начинается битва: либо Штаты будут доминировать, либо будут стараться закрыть те организации, которые — против них", — сказал Илдус Ярулин.

В 2000 году Соединенные Штаты подписали Римский статут, однако конгресс не ратифицировал документ, и уже через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В администрации Джорджа Буша-младшего это решение объяснили национальными интересами и необходимостью оградить американских военнослужащих от возможного преследования. Помимо этого, в США был принят закон, разрешающий Вооруженным силам страны освобождать силовым путем любого американского гражданина или гражданина союзного государства в случае ареста по ордеру МУС.

С рядом государств Вашингтон заключил двусторонние соглашения, по условиям которых участники обязались не выдавать МУС американских граждан. Афганистан, а также многие из тех стран, где ЦРУ размещало свои тайные тюрьмы, являются участниками Римского статута.