Мнение: США недовольны, что Международный уголовный суд не всегда послушен

Власти США примут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и могут ввести санкции против судей МУС, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне. Он уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.
Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).
"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд – это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.
Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут – учредительный документ МУС.
В планах Вашингтона – не сотрудничество, а подчинение, считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"Вашингтон давно этого хотел (ввести санкции против МУС – ред.), поскольку МУС не всегда послушен его воле и позволяет себе определенную смелость. Здесь отражается желание (президента США Дональда) Трампа выйти практически из всех структур. Не исключаю того, что и ООН будет развалена, поскольку Штаты вообще не хотят попадать ни под какой контроль: либо им все подчиняется, либо должно быть ликвидировано. По сути, идет полная ревизия Ялтинско-Потсдамской системы, которая сложилась после Второй мировой войны, – ее уже не будет. Идет и отмена Бреттон-Вудской системы по расчетам в долларах (расчеты уже переходят на золото или на другие валюты). Начинается битва: либо Штаты будут доминировать, либо будут стараться закрыть те организации, которые — против них", — сказал Илдус Ярулин.
В 2000 году Соединенные Штаты подписали Римский статут, однако конгресс не ратифицировал документ, и уже через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В администрации Джорджа Буша-младшего это решение объяснили национальными интересами и необходимостью оградить американских военнослужащих от возможного преследования. Помимо этого, в США был принят закон, разрешающий Вооруженным силам страны освобождать силовым путем любого американского гражданина или гражданина союзного государства в случае ареста по ордеру МУС.
С рядом государств Вашингтон заключил двусторонние соглашения, по условиям которых участники обязались не выдавать МУС американских граждан. Афганистан, а также многие из тех стран, где ЦРУ размещало свои тайные тюрьмы, являются участниками Римского статута.