Моргулов рассказал о возможном процессе снятия санкций против КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия предполагает, что по мере денуклеаризации КНДР Совбез ООН должен рассмотреть вопрос об отмене ряда санкций в отношении Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы также предполагаем, что по мере того, как переговорный процесс по мере продвижения по этапам нашей дорожной карты, по мере того, как это будет развиваться, и по мере принятия КНДР необратимых действий в части денуклеаризации, Совет безопасности вправе и должен рассматривать вопрос о необратимой отмене тех или иных санкций, то есть послаблении санкционного режима. Мне кажется, это должно быть частью общего процесса", — заявил Моргулов на панельной сессии в рамках ВЭФ-2018.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.