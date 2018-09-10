Франция считает выборы в ДНР противоречащими Минским соглашениям

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Запланированные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса противоречат минским соглашениям, заявил представитель французского МИД.

Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина, при этом выборы главы ДНР и Народного совета решили провести 11 ноября. В ЛНР решили провести выборы главы республики и депутатов в этот же день.

"Франция подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которое остается единственной основой для политического урегулирования конфликта на востоке Украины", — сказал представитель французского министерства, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, минские соглашения предусматривают, что выборы "на территориях, которые сегодня контролируются сепаратистами, должны проводиться в соответствии с украинским законодательством об особом статусе". "Любая инициатива, которая не отвечает этим условиям, должна быть осуждена", — заключил представитель французского министерства.