В Крыму ответили на заявление Киева об отказе от подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Крым не рассчитывает на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявления украинских чиновников.

Ранее заместитель украинского министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией. Позже представитель президента Украины Борис Бабин отметил, что Киев "любой ценой" не допустит возобновления поставок воды в Крым.

"Мы не надеялись и не надеемся на то, что Украина благоразумно будет использовать свои водные ресурсы, в том числе и в части поставок на территорию Крыма. На сегодня Крым обеспечен собственной водой, и население не чувствует недостатка", — сказал РИА Новости Гемпель.

Он уверен, что украинские власти со временем сами захотят начать поставку воды в Крым. "От перекрытия канала пострадала и территория Украины. Поэтому пускай наши украинские коллеги сделают переоценку этого вопроса, чтобы не создать себе экологическую катастрофу. Кроме того, они также теряют огромные средства, лишив Крым подачи воды", — заявил Гемпель.

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