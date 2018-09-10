В Могадишо при взрыве у районной администрации погибли четыре человека

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва у здания районной администрации в столице Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
По данным издания, в результате взрыва рухнули близлежащие здания. Пострадавшие были доставлены в больницы, их число не сообщается.
Издание отмечает, что данный взрыв произошел на фоне открытия четвертой сессии парламента страны президентом Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.
Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за взрыв.