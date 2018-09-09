В Абхазии объявили среду днем траура в связи с гибелью премьер-министра

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии, сообщается на сайте президента республики.

"Объявить 12 сентября 2018 года днем траура в Республике Абхазия", — говорится в распоряжении президента.

Предполагается, что в этот день все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе президента Абхазии, похороны пройдут в тот же день — 12 сентября.

Ранее на сайте кабмина Абхазии появилась информация о гибели 70-летнего Гагулии в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 в субботу.