Премьер Греции намерен провести парламентские выборы осенью 2019 года

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что парламентские выборы пройдут осенью 2019 года, после завершения четырехлетнего срока полномочий правительства, и он не намерен проводить их в мае следующего года вместе с выборами в Европарламент.

"Мой основной стратегический выбор — пойти на выборы в конце срока полномочий. Я думаю, что именно это и произойдет с большой долей вероятности", — сказал премьер на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках (TIF).

"Страна движется хорошо, экономика идет хорошо. Требуется политическая стабильность. Это предпосылка для хорошего развития экономики", — отметил Ципрас.

Он назвал успехом своим личным и всего правительства то, что это первый кабинет, который будет находиться у власти предусмотренный конституцией срок – четыре года. До этого в Греции с 2007 по 2015 годы прошло шесть досрочных выборов.

Вместе с тем, по его словам, европейские выборы дают возможность увидеть реальную картину, посмотреть, что изменилось, насколько верны опросы.

"СИРИЗА победит на выборах в октябре 2019 года. Потому что это политическая сила, которая добилась успеха там, где провалились три предыдущих правительства", — сказал Ципрас, отметив, что его правительству удалось вывести страну из программы помощи.

Отвечая на вопросы, Ципрас выразил надежду на то, что его партнер по правящей коалиции – лидер партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос не поставит под угрозу возрождение экономики страны из-за разногласий по соглашению с Республикой Македонией. Камменос выступает против соглашения со Скопье и неоднократно заявлял, что не будет голосовать в парламенте за его ратификацию.

"Я ценю принципиальную позицию Камменоса, хотя и не согласен с ней", — сказал Ципрас, вновь назвав успехом соглашение по македонской проблеме.

В то же время Ципрас отказался обсуждать, будет ли поддерживать кандидатуру президента Греции Прокописа Павлопулоса на второй срок. Выборы должны пройти в марте 2020 года. В случае, если партия СИРИЗА не поддержит кандидатуру Павлопулоса на выборах, парламент должен быть распущен и будут объявлены досрочные выборы. "У нас отличный президент Республики. Я не вижу причины обсуждать выборы президента", — сказал Ципрас.