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Организаторы митинга в Салониках обвинили полицию в провокациях

(обновлено: 14:19 09.09.2018)
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© AP Photo / Dimitris TosidisУчастники митинга Македония — это Греция в Салониках. 8 сентября 2018Участники митинга Македония — это Греция в Салониках. 8 сентября 2018
© AP Photo / Dimitris Tosidis

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая полиция во время митинга "Македония — это Греция" в Салониках организовала провокацию, одним из итогов которой стали беспорядки, действия полиции угрожали жизни людей, заявил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. 13 июня 2018
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Митинг в знак протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония был приурочен к открытию в субботу Международной выставки в Салониках и выступлению с программной речью премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Он проходил на набережной возле памятника Александру Великому в центре города, в нескольких сотнях метров от выставочного центра, где выступал Ципрас. По оценке Пацикаса, в митинге участвовали около 100 тысяч человек.

Во время митинга произошли столкновения – около ста человек начали забрасывать полицию камнями, та в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ. Пострадали 15 полицейских, им оказана первая помощь, арестованы восемь человек.

"Был приказ и желание правительства, которое было моральным подстрекателем и распорядителем беспорядков. Впервые подразделения полиции по восстановлению порядка действовали не с целью защиты, а наступательно против людей", — заявил Пацикас.

Участник митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. 13 июня 2018
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
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По его словам, полиция перекрыла выходы с набережной, "желая заблокировать людей там, где мы собрались".

"Это было убийственное распоряжение, они хотели гибели людей, хотели сбросить людей в море", — считает Пацикас.

Он заявил, что организаторы беспорядков являются представителями "псевдогосударственных" структур.

"Эти сто или двести человек спровоцировали применение слезоточивого газа. Мы это знали и ожидали. Но распоряжение полиции было действовать наступательно, не оборонительно. Автобусы полиции были установлены там, где они никогда не стояли. Это показывает, как режим Ципраса боится народа", — сказал Пацикас.

Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Сомов
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Он сказал, что есть свидетельства, согласно которым участники беспорядков были вместе с полицией. "Их видели в кафе люди, и полицейские преследовали не тех, кто был в масках, а обычных людей, они преследовали семьи с детьми, дедушек. Они применяли против семей слезоточивый газ, чтобы был страх", — сказал организатор митинга.

"Указания, поскольку на выставке было много американцев (США являются почетной страной на выставке – ред.), были разогнать", — сказал Пацикас.

Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах.

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