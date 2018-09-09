Организаторы митинга в Салониках обвинили полицию в провокациях

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая полиция во время митинга "Македония — это Греция" в Салониках организовала провокацию, одним из итогов которой стали беспорядки, действия полиции угрожали жизни людей, заявил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.

Митинг в знак протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония был приурочен к открытию в субботу Международной выставки в Салониках и выступлению с программной речью премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Он проходил на набережной возле памятника Александру Великому в центре города, в нескольких сотнях метров от выставочного центра, где выступал Ципрас. По оценке Пацикаса, в митинге участвовали около 100 тысяч человек.

Во время митинга произошли столкновения – около ста человек начали забрасывать полицию камнями, та в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ. Пострадали 15 полицейских, им оказана первая помощь, арестованы восемь человек.

"Был приказ и желание правительства, которое было моральным подстрекателем и распорядителем беспорядков. Впервые подразделения полиции по восстановлению порядка действовали не с целью защиты, а наступательно против людей", — заявил Пацикас.

По его словам, полиция перекрыла выходы с набережной, "желая заблокировать людей там, где мы собрались".

"Это было убийственное распоряжение, они хотели гибели людей, хотели сбросить людей в море", — считает Пацикас.

Он заявил, что организаторы беспорядков являются представителями "псевдогосударственных" структур.

"Эти сто или двести человек спровоцировали применение слезоточивого газа. Мы это знали и ожидали. Но распоряжение полиции было действовать наступательно, не оборонительно. Автобусы полиции были установлены там, где они никогда не стояли. Это показывает, как режим Ципраса боится народа", — сказал Пацикас.

Он сказал, что есть свидетельства, согласно которым участники беспорядков были вместе с полицией. "Их видели в кафе люди, и полицейские преследовали не тех, кто был в масках, а обычных людей, они преследовали семьи с детьми, дедушек. Они применяли против семей слезоточивый газ, чтобы был страх", — сказал организатор митинга.

"Указания, поскольку на выставке было много американцев (США являются почетной страной на выставке – ред.), были разогнать", — сказал Пацикас.

Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах.