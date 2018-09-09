Зачем раскрыли тайны переговоров Путина, Ельцина и Клинтона

— Борис, ты в отличной форме.

— Билл, что, костюм на мне висит? Я похудел на 30 килограммов. Но я чувствую, что голова хорошо работает, и двигаюсь я теперь быстрее.

— Ты прекрасно выглядишь.

— Я больше люблю получать такие комплименты от женщин.