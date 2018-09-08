Премьер Чехии напомнил о проблемах Европы с нелегальными беженцами

ПРАГА, 8 сен – РИА Новости. Большинство среди прибывающих в Европу нелегальных беженцев составляют экономические мигранты, у которых есть средства на оплату услуг и контрабандистов, и адвокатов, защищающих их от возвращения домой, заявил в субботу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью братиславской газете Pravda.

"Вы посмотрите, что за люди составляют большинство среди прибывающих в Европу беженцев. Это нелегальные экономические мигранты, жизни которых в родной стране ничто не угрожает. Они в состоянии заплатить тысячи долларов контрабандистам за доставку на европейский континент, а потом еще немалые суммы адвокатам за то, чтобы их не возвращали в родные страны", — сказал Бабиш.

По словам премьера, система возврата домой тех нелегальных мигрантов, которые не получили права на проживание в какой-либо из европейских стран, в ЕС абсолютно не работает.

"В ЕС находится около 1,5 миллиона человек, не получивших разрешений на пребывание здесь, но их невозможно отослать домой, они защищаются всеми возможными способами. Так что теперь, спокойно смотреть на эту абсурдную ситуацию, которая со временем может только ухудшиться? До каких пор лидеры некоторых государств ЕС будут равнодушно воспринимать то, что продолжается уже несколько лет?" — задается вопросами Бабиш.

Чешский премьер выразил свое несогласие с политикой французского президента Эммануэля Макрона, который настаивает на необходимости распределять между странами ЕС тех беженцев, которые приплывают в Европу на судах через Средиземное море.

"Каждый, кто согласен на это, фактически выдает новое приглашение в Европу для нелегальных экономических мигрантов и новый импульс для деятельности контрабандистов, которые, по данным агентства Eurostat, заработали на этом в 2016 году около 5,7 миллиарда евро", — сказал чешский премьер.

По мнению Бабиша, странам ЕС необходимо создать своего рода "план Маршалла для Африки", который заключался бы в договоренностях о помощи отдельным странам этого континента по примеру соглашения ЕС с Турцией.

"В любом случае необходимо остановить выход судов с африканского побережья в Европу, а также не давать им возможность пристать на европейских берегах, как это делается в Австралии", — подчеркнул Бабиш.