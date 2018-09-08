У "создателя" "Новичка" нашли рак последней стадии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вил Мирзаянов, выдающий себя за разработчика "Новичка", сообщил, что врачи обнаружили у него рак простаты последней стадии. Об этом химик написал в своем аккаунте в Facebook.

"Врачи сообщили, что у меня рак простаты последней стадии. Начали лечить гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам, и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть", — сообщил он.

Кроме того, Мирзаянов в грубой форме выразился в адрес постоянного представителя России в ООН Василия Небензи и обвинил его в том, что якобы заявления дипломата о "Новичке" не соответствуют действительности.

Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более двадцати лет назад эмигрировавший в США. Он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества "Новичок". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.

Дело Скрипалей

В британском Солсбери четвертого марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон заявил, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, но Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд был изготовлен в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон показал фото двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Утверждалось, что это Александр Петров и Руслан Боширов, их назвали офицерами ГРУ. В Москве подчеркнули, что России эти имена "ничего не говорят" и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

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