У "создателя" "Новичка" нашли рак последней стадии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вил Мирзаянов, выдающий себя за разработчика "Новичка", сообщил, что врачи обнаружили у него рак простаты последней стадии. Об этом химик написал в своем аккаунте в Facebook.
Кроме того, Мирзаянов в грубой форме выразился в адрес постоянного представителя России в ООН Василия Небензи и обвинил его в том, что якобы заявления дипломата о "Новичке" не соответствуют действительности.
Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более двадцати лет назад эмигрировавший в США. Он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества "Новичок". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.
Дело Скрипалей
В британском Солсбери четвертого марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон заявил, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон показал фото двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Утверждалось, что это Александр Петров и Руслан Боширов, их назвали офицерами ГРУ. В Москве подчеркнули, что России эти имена "ничего не говорят" и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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