Иран призвал наказать виновных в атаке на консульство в Басре

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Иран осуждает "жестокую атаку" на иранское консульство в иракском городе Басра и требует немедленно наказать виновных, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Касеми также призвал правительство Ирака как можно скорее найти и наказать виновных лиц.
"Очевидно, что иракское правительство несет ответственность за пренебрежение безопасностью, и мы ожидаем, что нападавшие будут быстро выявлены и наказаны", — добавил он.
Протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, в пятницу подожгли в иранское консульство, расположенное в городе. В четверг вечером демонстранты подожгли офисы проиранских политических партий и движений.
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.
В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
Обещания правительства о предпринимаемых им мерах подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако в понедельник спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.