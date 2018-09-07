Врио главы ДНР Пушилин сменил председателя Верховного суда республики

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил председателем Верховного суда ДНР Андрея Кима вместо Эдуарда Якубовского.

В пятницу парламент проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Пушилин ранее был председателем Народного совета и полпредом ДНР на переговорах в Минске. Также депутаты проголосовали за проведение выборов главы и народного совета республики 11 ноября.

"Председателем верховного суда ДНР назначить Кима Андрея Вилориевича", — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте ДНР.

Эдуард Якубовский, который занимал эту должность, указом Пушилина отстранен. "Отстранить от должности председателя Верховного суда ДНР Якубовского Эдуарда Николаевича", — говорится в тексте указа на сайте ДНР.