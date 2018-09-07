ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Сын узника концлагеря "Аушвиц" в польском Освенциме намерен отсудить у Германии компенсацию за псевдомедицинские эксперименты над отцом, сообщает издание Rzeczpospolita.

По данным издания, истец Адам Ковалевский страдает от заболевания головного мозга и считает, что оно стало следствием экспериментов, которые проводились над его отцом.

"Адам Ковалевский из Варшавы подал в суд на Германию, требуя 400 тысяч злотых (около 108 тысяч долларов) возмещения ущерба, причиненного так называемым "синдромом второго поколения" и последствиями исследований, проводившихся с его отцом Ежи Ковалевским, узником немецких концлагерей, жертвой псевдомедицинских экспериментов", — говорится в сообщении.

Кроме того, истец требует выплаты ежемесячной ренты в 3 тысячи злотых (около 810 долларов). До вынесения судебного решения и вступления его в законную силу он требует назначить себе ренту в размере 1,5 тысячи злотых (около 405 долларов) в месяц.

Ранее глава польской парламентской группы по вопросам репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что, согласно оценке 1990 года, от гитлеровской Германии во время Второй мировой войны в Польше непосредственно пострадали 13,315 миллиона человек. Среди них — лица, вывезенные на принудительные работы в Германию, гражданские инвалиды, узники концлагерей, а также вдовы и сироты, переселенные люди, уточнил парламентарий.

Муларчик заявил, что сумма компенсаций, которые эти люди могли бы требовать от Германии, оценивалась в 1990 году в 284 миллиарда долларов — 543 миллиарда долларов после индексации.