ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Сын узника концлагеря "Аушвиц" в польском Освенциме намерен отсудить у Германии компенсацию за псевдомедицинские эксперименты над отцом, сообщает издание Rzeczpospolita.
"Адам Ковалевский из Варшавы подал в суд на Германию, требуя 400 тысяч злотых (около 108 тысяч долларов) возмещения ущерба, причиненного так называемым "синдромом второго поколения" и последствиями исследований, проводившихся с его отцом Ежи Ковалевским, узником немецких концлагерей, жертвой псевдомедицинских экспериментов", — говорится в сообщении.
Кроме того, истец требует выплаты ежемесячной ренты в 3 тысячи злотых (около 810 долларов). До вынесения судебного решения и вступления его в законную силу он требует назначить себе ренту в размере 1,5 тысячи злотых (около 405 долларов) в месяц.
Муларчик заявил, что сумма компенсаций, которые эти люди могли бы требовать от Германии, оценивалась в 1990 году в 284 миллиарда долларов — 543 миллиарда долларов после индексации.