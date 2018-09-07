Борис Джонсон разводится с женой

ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак. Бывший министр иностранных дел Великобритании, член парламента Борис Джонсон и его супруга Марина Уилер официально объявили о своем расставании и предстоящем разводе.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы решили развестись и находимся сейчас в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем", — говорится в распространенном сегодня совместном заявлении пары, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

У Джонсона и Уилер, его второй жены, четверо детей: двое сыновей и две дочери. Также у парламентария есть внебрачная дочь.

По данным британских СМИ, инициатором развода была Уилер, не захотевшая терпеть очередную измену мужа.