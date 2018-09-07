Лавров поделился любимым мемом про "отравителей Скрипалей"

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ любимый мем про "отравителей Скрипалей".

Дело Скрипалей

Министр посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

Двое "подозреваемых"

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она сообщила, что вернется в Россию.

В начале сентября Лондон показал фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", заявив, что ими являются офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве ответили, что эти имена "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Как считает лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков, странам Запада нужен новый повод для санкционного давления на Россию.

"А сами санкции расписаны далеко вперед, потому что никакой надежды на то, что Россия поддастся и откажется от своего независимого курса, у Запада нет", —заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в Британии придумали такую нелепую историю со Скрипалями.

"Никаких доказательств никто предоставлять не будет — только "хайли лайкли", — заключил Стариков.

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что заявления первых лиц и представителей спецслужб Великобритании о причастности двух сотрудников ГРУ к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль говорит о некомпетентности следствия.

"Если бы они подняли данные с еще нескольких тысяч камер, то могли бы еще кого-нибудь найти. Но я бы на месте британского МВД не злорадствовал, так как, судя по их заявлениям, они понятия не имеют, как работают российские спецслужбы", — сказал он.

По его словам, британский премьер Тереза Мэй пытается ошеломить мир количеством проведенных розыскных мероприятий, но ни одно из них не содержит доказательств свершения кем-либо преступлений в отношении Скрипалей.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники российских спецслужб никогда бы не стали работать под собственными именами, передвигаться за рубежом с собственными документами и действовать вместе.