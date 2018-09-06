Политик прокомментировал поддержку выводов Лондона по "делу Скрипалей"

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

Франция, ФРГ, США и Канада поддержали новые выводы Лондона по инциденту в Солсбери. В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков рассказал, чего добивается Запад.

Франция, ФРГ, США и Канада согласны с выводами Лондона, что подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери являются сотрудниками ГРУ. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

"Мы полностью доверяем британской оценке, что оба подозреваемых являлись сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне", — говорится в заявлении.

"Мы уже предприняли совместные меры, чтобы в значительной степени противостоять активности ГРУ путем как никогда ранее обширной коллективной высылки тайных агентов разведки. Вчерашнее заявление укрепляет нашу решимость продолжать сообща противостоять враждебной деятельности иностранных спецслужб на территориях наших государств, обеспечить запрет на химоружие, защитить наших граждан и обороняться от всех форм вредоносных, направленных против нас и наших обществ государственных действий", — отмечается в совместном заявлении глав правительств Германии, США, Великобритании, Франции и Канады.

Накануне Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков высказал мнение, что странам Запада нужен новый повод для санкционного давления на Россию.

"Санкции – это элемент политического и экономического давления на Россию. Для того чтобы это сделать без потери лица, Западу нужны поводы. А сами санкции расписаны далеко вперед, потому что никакой надежды на то, что Россия поддастся и откажется от своего независимого курса, у Запада нет. Вот британские партнеры и придумали такую нелепую историю со Скрипалями, и следующий повод – это продолжение этой истории. Никаких доказательств никто предоставлять не будет – только "хайли лайкли", — сказал Николай Стариков.

По утверждению британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

