МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Разведки стран НАТО готовы были получать даже "протухшую" информацию о России, в частности, от осужденного за госизмену экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, это происходит из-за того, что российская контрразведка полностью парализовала деятельность резидентур на территории страны, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Скрипаль так давно покинул спецслужбы, что уже не обладает секретами. Но с учетом того, что даже New York Times признает то, что российская контрразведка полностью парализовала деятельность резидентур на территории РФ, то все разведки мира находятся в таком же положении. Я уверен, что определенная часть разведок стран НАТО пыталась получать хотя бы "протухшую" информацию от Скрипаля", — заявил Михайлов в пятницу РИА Новости.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.