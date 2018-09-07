В НАТО просили у Скрипаля "протухшие" данные о России, заявил эксперт

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Разведки стран НАТО готовы были получать даже "протухшую" информацию о России, в частности, от осужденного за госизмену экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, это происходит из-за того, что российская контрразведка полностью парализовала деятельность резидентур на территории страны, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в испанском правительстве сообщила, что отравленный в британском Солсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль в последние годы сотрудничал со спецслужбами Испании. Собеседники газеты предполагают, что Скрипаль, как и отравленный в Британии в 2006 году Александр Литвиненко, сотрудничал с испанскими властями по делам о "русской мафии". В середине 1990-х годов Скрипаль служил в Мадриде военным атташе. Но, по словам источника газеты, в последние годы, уже получив убежище в Британии, он несколько раз возвращался в Испанию для встреч с офицерами местной контрразведки.

"Скрипаль так давно покинул спецслужбы, что уже не обладает секретами. Но с учетом того, что даже New York Times признает то, что российская контрразведка полностью парализовала деятельность резидентур на территории РФ, то все разведки мира находятся в таком же положении. Я уверен, что определенная часть разведок стран НАТО пыталась получать хотя бы "протухшую" информацию от Скрипаля", — заявил Михайлов в пятницу РИА Новости.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.