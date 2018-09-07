В Казахстане полицейский застрелил командира

АЛМА-АТА, 7 сен – РИА Новости. Сержант полиции застрелил своего командира из табельного оружия во дворе районного отдела внутренних дел в поселке Чапаево в Западно-Казахстанской области Казахстана, сообщил региональный портал "Мой город".
"В поселке Чапаево Акжаикского района на территории отдела внутренних дел сержант полиции… 1994 года рождения произвел выстрелы из табельного оружия в командира взвода… 1986 года рождения, который скончался от полученных ранений", — сообщили порталу в пресс-службе областной полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.