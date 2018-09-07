В Казахстане полицейский застрелил командира

АЛМА-АТА, 7 сен – РИА Новости. Сержант полиции застрелил своего командира из табельного оружия во дворе районного отдела внутренних дел в поселке Чапаево в Западно-Казахстанской области Казахстана, сообщил региональный портал "Мой город".

По информации издания, ЧП произошло во второй половине четверга.

"В поселке Чапаево Акжаикского района на территории отдела внутренних дел сержант полиции… 1994 года рождения произвел выстрелы из табельного оружия в командира взвода… 1986 года рождения, который скончался от полученных ранений", — сообщили порталу в пресс-службе областной полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.