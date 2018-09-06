В Мексике в тайном захоронении нашли более 160 человеческих черепов

МЕХИКО, 6 сен — РИА Новости. Прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил в четверг об обнаружении 166 человеческих черепов в тайном захоронении на территории штата.
Также были найдены 200 предметов одежды, 114 удостоверений личности и множество личных вещей. Эксперты считают, что захоронение было сделано не менее двух лет назад.
Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Халиско, Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.