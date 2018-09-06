В Мексике в тайном захоронении нашли более 160 человеческих черепов

МЕХИКО, 6 сен — РИА Новости. Прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил в четверг об обнаружении 166 человеческих черепов в тайном захоронении на территории штата.

По словам Уинклера, в начале августа информация о возможном захоронении была получена от некоего человека, после чего власти начали проверку. "После 30 дней работы найдены останки как минимум 166 человек, если исходить из числа черепов, обнаруженных в 32 пунктах зоны поиска", — заявил Уинклер на пресс-конференции.

Также были найдены 200 предметов одежды, 114 удостоверений личности и множество личных вещей. Эксперты считают, что захоронение было сделано не менее двух лет назад.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Халиско, Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.