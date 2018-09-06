Петров из "Микрогена" отрицает причастность к делу Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Один из двух россиян, которых Великобритания заподозрила в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, — Александр Петров — прокомментировал обвинения в свой адрес и заявил, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" — научно-производственном объединении "Вирион", — рассказал RT Петров.

Ранее СМИ выяснили, что Петров, которого вместе с Русланом Бошировым обвинили в покушении на убийство Скрипалей, родился 31 июля 1979 года и числится сотрудником ФГУП НПО "Микроген", которое занимается производством иммунобиологических препаратов.

После опубликования Лондоном фотографий и имен подозреваемых в Скотланд-Ярде призвали связаться с полицией Великобритании всех, кому что-либо о них известно.

"У нас есть серьезные линии расследования, и сейчас нам нужно поговорить с людьми, либо видевшими подозреваемых в Великобритании, либо узнавшими или знающими их. Вот почему мы распространяем призыв по всему миру <…> Если кто-нибудь знает подозреваемых, узнает их или располагает какой-либо другой информацией, способной помочь, пожалуйста, свяжитесь с полицией на анонимной основе", — сказал РИА Новости представитель полиции.

Источник РИА Новости, близкий к Консервативной партии Великобритании, считает, что Лондон продолжит убеждать мировых лидеров в причастности сотрудников ГРУ к инциденту в Солсбери.

"Члены кабинета и премьер предпримут контакты с мировыми лидерами, с тем чтобы довести до них позицию Британии и ознакомить с результатами расследования <…> В этом нет ничего особенного, это обычная практика, если хотите, обмена информацией и согласования позиций", — сказал источник.

Интерпол ситуацию не комментирует

В Интерполе не стали комментировать возможную выдачу ордеров на арест подозреваемых в отравлении в Солсбери.

"Когда полиция какой-либо из 192 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе в отношении расследований и лиц, скрывающихся от правосудия, эта информация все равно остается в собственности этой страны. Таким образом, Интерпол не комментирует отдельные случаи за исключением особых обстоятельств и после одобрения страны-члена организации", — сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации.

Там отметили, что "Интерпол не выдаёт ордеров на арест: это делается полицией страны — члена организации в соответствии с национальными правилами".

"Советуем вам обратиться к британским властям по вопросу возможной выдачи ими ордеров на арест", — добавил представитель Интерпола.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.