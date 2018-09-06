Толстой сообщил, что Instagram удалил его пост о гибели Захарченко

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой заявил, что социальная сеть Instagram в четверг удалила его пост о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Инстаграм удалил мой пост о гибели Александра Захарченко с его фотографией. "Свобода слова" по версии Цукерберга", — написал депутат на своей странице в Facebook

Марк Цукерберг – основатель соцсети Facebook. Компания Facebook является владельцем Instagram.

К записи в Facebook Толстой прикрепил скриншот оповещения об удалении записи в Instagram. В сообщении объясняется, что пост удален "за насилие или применение насилия", которое противоречит руководству сообщества. Также в оповещении говорится, что если пользователь снова нарушит это руководство, доступ к его аккаунту могут ограничить или заблокировать.

Пост Толстого о гибели Захарченко от 31 августа доступен в Facebook. В записи парламентарий заявил, что "националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе". Он также выразил соболезнования родным и близким Захарченко и назвал его гибель огромной потерей для всего русского мира.

"Знал Александра лично: настоящий патриот, сильный, стальной человек! Цельный! Уверен, что именно за такими, как он, будущее Украины. Александр Захарченко погиб, но дело его живет. Нас — 200 миллионов! И мы вместе, несмотря ни на что. А с террористами у нас разговор короткий", — написал тогда вице-спикер Госдумы.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.