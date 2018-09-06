Порошенко пообещал уведомить ООН о непродлении договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уведомит на Генассамблее ООН международные организации о непродлении договора о дружбе с РФ.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

"Я воспользуюсь своим визитом в Нью-Йорк… международные организации также будут уведомлены", — сказал Порошенко на заседании СНБО в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.

Во вторник на совещании с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни.

Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия, "речь идет исключительно о непролонгации".