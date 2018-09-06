Пенс и Помпео отрицают авторство обличающей Трампа статьи в New York Times

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео отрицают, что являются авторами анонимной колонки в New York Times, в которой представлена жесткая критика в адрес американского лидера Дональда Трампа.
"Вице-президент всегда подписывается под своими обзорными статьями. New York Times должно быть стыдно, как и человеку, который написал эту ложную, нелогичную и подлую статью. Наша канцелярия выше таких непрофессиональных действий", — написал в своем официальном Twitter-аккаунте представитель вице-президента Джеррод Эйген.
Помпео, как сообщает газета Washington Post, выступая в Нью-Дели, также не признал своей причастности к материалу, отметив, что настоящий автор материала пытается подорвать администрацию Трампа, что, по словам Помпео, "невероятно тревожный" признак.
Ранее американские СМИ назвали 13 человек, которые могли бы быть авторами анонимной колонки. В список вошли в том числе юрисконсульт Белого дома Дон Макган, глава Пентагона Джеймс Мэттис, вице-президент США Майк Пенс, постпред США в ООН Никки Хейли и дочь и зять президента Иванка и Джаред Кушнер. Телеканал сообщает, что у каждого из указанных лиц могла быть мотивация написать статью. Самым маловероятным претендентом на роль анонима для публикации в New York Times журналисты считают Меланью Трамп.
Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента — республиканцы.