Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости, Мария Табак. Представитель Столичной полиции Лондона ушел от ответа на вопрос РИА Новости о том, известны ли Скотленд-Ярду реальные имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Британский премьер Тереза Мэй в среду заявила, что в полиции полагают, что имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль — Александр Петров и Руслан Боширов — скорее всего, являются псевдонимами.

"У нас есть серьезные линии расследования, и сейчас нам нужно поговорить с людьми, либо видевшими подозреваемых в Великобритании, либо узнавшими или знающими их. Вот почему мы распространяем призыв по всему миру", — сказал РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

"Если кто-нибудь знает подозреваемых, узнает их или располагает какой-либо другой информацией, способной помочь, пожалуйста, свяжитесь с полицией на анонимной основе… или напишите группе, отвечающей за расследование…" — подчеркнул собеседник агентства.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.