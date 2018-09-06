БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что не знает, чего ожидать от планируемой встречи в пятницу в Брюсселе главы самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и президента Сербии Александра Вучича.

Переговоры лидеров из Белграда и Приштины 7 сентября, на которые по заявлениям политиков в Брюсселе возлагались большие надежды, оказались под вопросом о целесообразности. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай накануне заявил, что Тачи не уполномочен обсуждать с Вучичем в Брюсселе территорию и разграничение края.

Президент Сербии, в свою очередь, посетовал, что косовско-албанское руководство "не хочет говорить ни о чем, что имеет существенное значение". Обсуждению раздела, разграничения края и размена территории между Белградом и Приштиной активно противостоят оппозиция в самопровозглашенном Косово, Сербии и представители Сербской православной церкви.

"В Приштине сейчас происходит политическая агония, и это показывает, что Приштина является самым большим препятствием для решения ситуации. Не знаю, что можно ожидать от завтрашней встречи", — заявил Дачич в эфире сербского телеканала Prva.

Лидер Косово Хашим Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич отмечал, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем. Однако позднее власти Косово решили не рассматривать на предстоящих переговорах в Брюсселе обмен территорией с Сербией.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.