После падения вертолета в Киеве завели уголовное дело

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с падением вертолета в Киеве, в результате которого пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-секретарь киевского управления прокуратуры Надежда Максимец.

Ранее в четверг киевская полиция сообщила, что гражданский вертолет частной фирмы упал в Киеве, пострадали два человека.

"Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту падения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве, в результате чего пострадали двое граждан. Сведения внесены в ЕРДР по части второй статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта") УК Украины", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.