В Раде потребовали отставки Парубия после высказывания о Гитлере

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Фракция украинской партии "Оппозиционный блок" в Верховной раде требует отставки спикера парламента Украины Андрея Парубия, который назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом, заявил в четверг сопредседатель партии Юрий Бойко.

Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие.

"Фракция зарегистрировала постановление об увольнении господина Парубия с должности за такое нарушение закона. Настаиваем на его рассмотрении и принятии соответствующих решений", — заявил Бойко на заседание Рады.

Ранее депутат Рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере.